Der 25-jährige Frederik Störkel ist Physiotherapeut und sehbehindert. Mit der WZ spricht er über alltägliche Probleme.

„Mama, was macht der Mann da mit dem weißen Stock?“ fragt der kleine Junge, als er mit seiner Mutter einem Blinden begegnet. „Pst,“ antwortet die Mutter flüsternd. „Das erklär ich dir später“. Offensichtlich fällt es ihr schwer, im Beisein des Blinden offen darüber zu reden. Der Blinde heißt Frederik Störkel, er ist 25 Jahre alt. Die WZ hat mit ihm darüber gesprochen, welche Hindernisse es im Alltag für ihn gibt. An dem Interview hat ebenfalls die Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins Krefeld, Beate Pogorzelsky, teilgenommen.

Störkel hat 2011 am Gymnasium am Stadtpark sein Abitur gemacht und anschließend eine dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten abgeschlossen. Parallel zu seiner Ausbildung hat er ein Bachelorexamen für Medizinalfachberufe (Gesundheitsfachwirt) im Fernstudium absolviert.

Herr Störkel, Sie wohnen in der Innenstadt. Wie bewältigen Sie als Blinder ihre Einkäufe?

Störkel: Leider gibt es in der Innenstadt nur wenige Supermärkte. Grundsätzlich aber kann man sich als Blinder an der Kasse melden und wird dann von einem Mitarbeiter durch den Markt geführt. Das funktioniert an allen größeren Märkten, allerdings unterschiedlich gut. Größere Einkäufe oder Getränkekästen kann ich mit dem Blindenstock in einer Hand nicht tragen. Dann bestelle ich online und nutze den Lieferservice, was ganz gut klappt.

Nicht nur auf dem täglichen Weg zur Arbeit nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr und fahren zum Beispiel mit der Straßenbahn. Welche Hindernisse gibt es dabei?

Die Stellungnahmen der SWK und der Stadt SWK Fast alle Busse und Bahnen sind mit Außenmikrofonen ausgestattet. Die Fahrer können diese benutzen, wenn sie an der Haltestelle einen Sehbehinderten erkennen. Die Fahrer werden nochmals darauf hingewiesen. Nach Abschluss eines Forschungsprojektes wird zurzeit eine App entwickelt, mit deren Hilfe Behinderte sich vorab informieren können, wenn sie mit dem ÖPNV von A nach B reisen. Stadt Krefeld Alle neuen Ampeln erhalten die akustische Signaleinrichtung. Darüber hinaus steht sie mit vielen Sehbehinderten und Blinden in Kontakt. Diese melden Bedarf an, so dass Ampeln in ihrer näheren Umgebung im Großen und Ganzen umgerüstet sind. Ziehen Sehbehinderte/Blinde um, melden sie ihren neuen Wohnort beim Fachbereich Tiefbau, damit auch am neuen Wohnort Ampeln nachgerüstet werden (gekürzt). Theater/Audiodeskription Das Theater arbeitet zurzeit an einer Lösung des Problems.

Störkel: Zunächst einmal muss ich an einigen Haltestellen zuerst eine Fahrbahn überqueren. Dort ist es schwierig für mich festzustellen, welche Bus- oder Bahnlinie gerade ankommt. Danach muss ich die Tür finden. Beides ist nicht immer einfach und hier in Krefeld bleibt mir meist nichts anderes übrig als zu fragen. Das funktioniert in der Hektik des morgendlichen Berufsverkehrs nicht immer reibungslos. Manchmal bleibe ich einfach so lange in der Tür stehen, bis irgendjemand reagiert. Hilfreich wäre eine Ansage über ein Außenmikrofon.

Pogorzelsky: Die neuen Bahnen haben alle ein Außenmikrofon. Die werden aber leider nur selten bis gar nicht genutzt. Die SWK teilte mir aber auf Anfrage mit, dass dadurch die Anwohner belästigt würden. In den wenigen Fällen, bei denen ein Blinder auf die Bahn wartet, sollte das aber wohl kein Problem sein. Geeignet ist auch die Ansage per Knopfdruck wie am Bismarkplatz und am Bockumer Platz.