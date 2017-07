Die Jugendarbeit in Uerdingen und Gellep hat in der WZ-Umfrage nur mittelmäßige Noten bekommen. Eine Momentaufnahme aus dem Uerdinger Jugendhaus am Lübecker Weg.

Krefeld. Die dunklen Ledersofas sind durchgesessen und abgewetzt. Sie tragen die Spuren der jungen Menschen, die täglich auf ihnen lümmeln, abhängen, toben, Gespräche über Gott und die Welt, über Ärger mit den Eltern und in der Schule führen. Auf ihnen wird geknutscht, gestritten, herumgesprungen. Und genauso soll es sein.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus Jojo ist über Jahre gewachsen. Seit 25 Jahren ist sie fester Bestandteil in Uerdingen, seit nunmehr zehn am Lübecker Weg. „So 200 junge Leute kommen in der Woche her, vor allem Stammbesucher“, sagt Sozialpädagoge und Einrichtungsleiter Felix Bünzel. In den Wintermonaten seien es sicher noch einmal gut 100 mehr. Langweilig wird es zwischen Wasserbombenschlachten, Fußball-Turnieren an der Playstation und auf dem Platz, Kickern und Kochkursen im Jojo nicht. Trotzdem: In der großen WZ-Fragebogen-Aktion geben die Uerdinger den Angeboten für Jugendliche in ihrem Stadtteil nur mittelmäßige Noten (Schulnote 3,1) – in Gellep-Stratum sieht es der Umfrage nach ganz düster für junge Menschen aus: Schulnote 4,4. Eine Momentaufnahme:

Da sitzt Marvin auf dem Sofa. Ganz freiwillig war sein erster Besuch in der Jugendeinrichtung am Lübecker Weg nicht. „Ich musste hier Sozialstunden machen“, erzählt der 16-Jährige ein bisschen beschämt. „Dann hat es ihm so gut gefallen, dass er einfach geblieben ist“, sagt Felix Bünzel und Marvin nickt. „Das ist hier Familie für mich.“

„Ich bin schon als Kind ins Jojo gekommen. Hier ist es nie langweilig.“

Lukas (16), Besucher

Marvin gegenüber sitzt Sila auf der Couch. Die 23-jährige Sozialwissenschaftsstudentin macht schon ihr zweites Praktikum im Jojo – und fährt dafür jeden Tag aus der Innenstadt nach Uerdingen. „45 Minuten brauche ich dafür, aber ich mache das gerne. Ich fühle mich hier wohl, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist einfach das Richtige für mich.“

Lukas ist im Jojo groß geworden. „Ich bin schon als Kind hierher gekommen“, erzählt der 16-Jährige. „Hier ist es nie langweilig. Und man kann über andere Dinge reden als zuhause.“ Jungs und Mädels wie Lukas gibt es in der Jugendeinrichtung einige. „Viele kommen mit zehn, elf, zwölf Jahren hierher und werden dann im Haus groß“, erzählt Bünzel. „Wenn Jugendliche ins Berufsleben einsteigen, nabeln sie sich ab. Dann kommen Neue nach.“ Darum sei der Altersschnitt am Lübecker Weg auch immer in Bewegung.