Das Tattoo hat der 43-Jährige seit 2007. Damals erlebte er den ESC zum ersten Mal live, in Helsinki. Und er verlor eine Wette: „Ich war überzeugt, dass Roger Cicero für Deutschland in den Top Ten landet.“ Es reichte nur zu Platz 19 von 24. Und Tognotti kam unter die Nadel. Wobei: „Mit dem Gedanken an ein ESC-Tattoo hatte ich schon länger gespielt“, erzählt er. Die verlorene Wette war der letzte Anstoß.

In der Halle bekomme man vieles nicht mit, es fehle der Überblick, Details gingen unter. Und je nach Standort könne man nicht mal die Punktetafeln einsehen. Dafür sei der Klang besser. Und die Stimmung unersetzlich.

„Man merkt, dass die Auftritte fürs Fernsehen inszeniert sind.“

Tognotti erklärt, dass die Fans in der Halle oft nicht so viel mitbekommen

Für 2017 sieht Tognotti bis dato Italien vorn, Francesco Gabbani mit „Occidentali’s Karma“. Die eingängige Pop-Nummer des smarten Schnauzbart-Trägers steht auch bei den Buchmachern hoch im Kurs. Aber auch Schweden (Robin Bengtsson, „I Can’t Go On“), Bulgarien (Kristian Kostov, „Beautiful Mess“) oder Belgien (Blanche, „City Lights“) werden hoch gehandelt. Tognotti glaubt dennoch an Gabbanis Erfolg. Aber auch dem deutschen Beitrag „Perfect Life“ von Levina – viel kritisiert, bei vielen Fans schon abgeschrieben – traut er mehr als null Punkte zu. Nicht nur aus Prinzip. Nicht nur, weil man sich nicht vorstellen will, dass Deutschland zum dritten Mal in Folge den letzten Platz macht. Sondern: „Viele Europäer hören das Lied an dem Abend zum ersten Mal.“ Und beim ersten Hinhören wirke es „gar nicht so schlecht“. Auf eine gute Platzierung wetten – das will der Krefelder dann aber doch nicht.