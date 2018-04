Die Sonne ist da! Also her mit der luftig-leichten Kleidung. Die WZ hat sich in der City umgeschaut und nachgefragt, was die Trends sind.

Hallo Sommer, das ging jetzt aber schnell – trotzdem schön, dass du da bist! Hand aufs Herz: Wer freut sich denn heute nicht über Sonnenschein bei 25 Grad – Tendenz steigend? Dass wir den meteorologischen Frühling nach eineinhalb Monaten Mitte April eben überspringen: Nebensache! Zeit, den Winter endlich aus dem Kleiderschrank zu verbannen, der Sommer ist da! Und mit ihm Sonnenbrille, kurze Röcke und hier und da sicher auch wieder ein paar verirrte Klassiker: kurzärmelige Hemden und weiße Tennissocken in Sandalen. Zu Gucken gibt’s mit Sicherheit genug.

Aber: Was geht eigentlich im Krefelder Mode-Sommer 2018, und was nicht? Die WZ hat sich umgehört und einen kleinen Kleider-Knigge zusammengestellt.

Rot und Pink sind das Traumpaar des Sommers

Rot ist das Kleid, das die Autorin dieser Zeilen schon von Weitem aus dem Schaufenster anstrahlt. „Melone“ korrigiert die Mitarbeiterin des kleinen inhabergeführten Ladens von Dusanka Grabovac an der Königstraße, und verspricht: „Diese Farbe ist absoluter Trend in diesem Sommer.“ Dazu passen große goldene Kreolen-Ohrringe mit – aufgepasst – Stoffdetails in Pink. Entschuldigung, aber beißt sich das nicht? Was sich jahrelang als Modemantra etabliert hat, werfen stilbewusste Frauen in diesem Sommer über den Haufen. Einfach so. Rot und Pink, das ist das stylische Traumpaar der Saison.

Und sonst? Kleider gehen immer, jedenfalls wenn man sich so in dem kleinen Concept Store an der Königstraße umschaut. Im Ethno- und sogar im schrillen 60ties-Look, mit Blümchenmuster oder Streifen. „Zurück zur Weiblichkeit“, freut sich die Mitarbeiterin. Überhaupt: Streifen und Marinelooks sind inzwischen echte Klassiker, aber auch in diesem Jahr wieder total angesagt – auf Kleidern, Hosen oder Pullis. Für Männer und für Frauen. Wer’s etwas auffälliger mag: Tücher oder Gürtel mit großflächigen exotischen Prints von Ananas bis Flamingo sind auch in diesem Sommer wieder der letzte Schrei.

Zu weißen Socken in Birkenstocks hat Boutique-Inhaberin Dusanka Grabovak eine klare Meinung: „Das ist ein No-Go!“ Allerdings: Socken mit Spitze, mit Streifen und mit Glitzer, gerne auch in Sandalen – unbedingt. „Das ist ein absolutes Go-Go!“

Sina Krause setzt da lieber auf Understatement – aber stylisch, bitteschön: „Sisterssociety“ steht in schwarzem Schriftzug mit angesagten Fransen auf dem sonst schlicht-weißen Shirt, dazu kombiniert die 28-Jährige eine weite, knöchellange schwarze Hose aus fließendem Stoff. „Bei dem Wetter hatte ich keine Lust auf Jeans, die Culotte-Hose ist viel bequemer. Dazu trage ich Chucks – das ist für mich Sommer.“