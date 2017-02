Das Shetlandpony ist Besucherliebling. Morgen wird es 38 Jahre alt.

Krefeld. Er ist das älteste Pony, das jemals im Krefelder Zoo gelebt hat: Shetlandpony Mickey, Jahrgang 1979, steht in der Beliebtheitsskala der Zoobesucher an der Uerdinger Straße ganz weit oben. Mickey kam als Zuchthengst im März 1980 nach Krefeld, und man sieht ihm sein Alter an: weißes Gesicht, eindrucksvolle Zahnlücken und immer wieder entzündete Augen, weshalb die Tierpfleger dem Pony immer wieder den Pony schneiden. Morgen wird Mickey 38 Jahre.

Eigentlich, sagt Zoosprecherin Petra Schwinn, habe man schon vor zehn Jahren gedacht, dass er den Winter nicht überlebe, doch die Befürchtungen erweisen sich Jahr für Jahr als unbegründet: Alle Krankheiten hat Mickey überlebt, und selbst übergroße Freude haut ihn nur kurzzeitig um. Das ist Mickeys Problem: Er verträgt keinen Stress. „Er könnte tot umfallen vor Glück“, sagt Schwinn scherzend. Aufregung sei Gift für ihn. Als die Pfleger ihn einmal auf sein frisch eingestreutes Gehege ließen, galoppierte er übermütig durchs Gehege, um wenig später zusammenzubrechen. „Am Tag darauf stand er aber wieder“, sagt Schwinn.

Aus Rücksicht auf seine Konstitution bekommt Mickey, Vater von 33 Nachkommen, nach sechs Stuten keine neue Partnerin mehr. Sissy war mit 37 Jahren gestorben, von Tammy wurde er getrennt – Scheidung nach Beißereien. Seine letzte Liebe, Rebecca, starb 2014, 28 Jahre alt.

Mickey sei stabil und trauere nicht, sagen die Tierpfleger. Streicheleinheiten holt er sich bei Pflegern und Besucher, Abwechslung bieten auch die Esel im Gehege nebenan.

Die Pfleger hängen an ihm und werden dem Pony auch morgen wieder seinen Brei zubereiten. Mit versetzten Zahnlücken im Ober- und Unterkiefer kann der Senior seit vielen Jahren nichts mehr beißen.