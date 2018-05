Die Veranstaltung wirft ihre Schatten voraus. An Pfingsten können Besucher auf der Burg Linn das Leben der Ritter bestaunen.

Das mittelalterliche Leben von Rittern, Knappen und Burgfräulein können Besucher von Samstag, 19. Mai, bis Pfingstmontag, 21. Mai, wieder rund um die Burg Linn beim traditionellen Flachsmarkt erleben. Der Markt blickt auf eine über 700-jährige Tradition zurück. Als der damals kurkölnische Ort in der ersten Hälfte des 14. Jahrhundert die Stadtrechte erhielt, brachten die Bauern ihren Flachs dorthin und tauschten ihn gegen Dinge des Alltags. Der Flachsmarkt auf dem Andreasmarkt entwickelte sich schnell zu einem Jahrmarkt, der außer regen Tauschgeschäften zwischen Bauern, Händlern und Handwerkern auch der Volksbelustigung diente. Dieses Markttreiben endete erst Anfang des 20. Jahrhunderts.

Schaukelpferdschnitzer, fotografische Scherenschnitte, Brillenmacher, Münzpräger und Bogenbauer – auf dem Flachsmarkt gibt es neben lieb Vertrautem einiges Neues zu entdecken und zu erleben. Besucher können nicht nur zuschauen, vor allem für die kleinen Gäste ist er der mittelalterliche Markt ein wahres Mitmach-Paradies: Es wird gedrechselt, getöpfert, gefilzt und geschmiedet, getrommelt und vieles mehr. An allen drei Markttagen demonstrieren die Handwerker ihre Kunst und informieren über Arbeitsweisen, Ideen und Traditionen. Alles wird umrahmt von einem Unterhaltungsprogramm mit Musikantengruppen, Leierkastenspielern, Gauklern und Sängern.

Und ohne die Ritter im Heerlager, die ihr Können beim Ringstechen, Helmschlagen, Rolandsreiten, Lanzenstechen und bei der Sauhatz unter Beweis stellen, ist der Flachsmarkt kaum mehr vorstellbar. Während der Turnierpausen haben die Besucher Gelegenheit, das Ritterlager und -leben aus nächster Nähe kennenzulernen. Das Archäologische Museum an der Rheinbabenstraße hat an Pfingsten von 10 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Dort können spannende Reise in die Geschichte Krefelds unternommen werden. Höhepunkte sind die Funde aus dem römischfränkischen Gräberfeld sowie dem römischen Kastell und seiner Siedlung. Das römische Kastell in Krefeld war Teil des Niedergermanischen Limes und soll 2020/22 als Welterbe anerkannt werden.

Öffnungszeiten und Parkplatzhinweise

Der Flachsmarkt hat am Pfingstsamstag, 19. Mai sowie am Pfingstsonntag, 20. Mai, jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Pfingstmontag, 21. Mai, können Besucher das bunte Treiben von 10 bis 18 Uhr erleben. An der Tageskasse kosten die Tickets acht Euro für Erwachsene (ab 16 Jahre). Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren zahlen zwei Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Am Samstag, 19. Mai, ist Familientag: Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt. Wer mit dem Auto anreist, gibt als Zieladresse „Rheinbabenstraße“ ein. Parkplätze sind von der Autobahn kommend ausgeschildert. Da diese nicht alle in unmittelbarer Nähe des Flachsmarktgeländes liegen, muss ein kurzer Fußweg eingeplant werden. Für Fahrradfahrer stehen zwei bewachte Radwachen an Kasse 1 (Ritterwiese) und Kasse 6 (Eltweg) zur Verfügung. Weitere Infos: flachsmarkt.de