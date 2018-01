Stadt veröffentlicht im Internet eine Übersicht.

Stadtteile. Einen Überblick über Bewegungs- und Ernährungsangebote für Kinder und Jugendliche in Krefeld bietet ein Verzeichnis, das der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Fachbereichs Gesundheit erstellt hat. Unter dem Titel „Was läuft wo und wann . . .“ gliedert es sich in drei Teile.

Der erste Teil enthält eine allgemeine Zusammenstellung der Bewegungsangebote Krefelder Sportvereine und Einrichtungen, unterteilt nach Wassergewöhnung und Schwimmen, Eltern-Kind-Turnen, Angebote für Kinder bis sechs Jahren und für Kinder ab sechs Jahren. Im zweiten Teil werden speziell übergewichtige Kinder und Jugendliche und deren Familien angesprochen.

Der dritte Teil enthält Angebote für Kinder und Jugendliche mit Bewegungsmangel oder Übergewicht, die für Kindertageseinrichtungen und Schulen angeboten werden. Ziel ist, einen möglichst umfassenden, aktuellen Überblick über die Versorgungslandschaft im Bereich Bewegung und Ernährung für Kinder und Jugendliche in Krefeld zu geben. Das Verzeichnis wurde in diesem Jahr aktualisiert und steht im Internet in der Rubrik „Kinder- & Jugendmedizin“ zum Herunterladen bereit:

krefeld.de/gesundheit