Krefeld. Rund 1100 historische Gebäude in ganz NRW laden am "Tag des offenen Denkmals" zum Entdecken ein. Damit Sie in Krefeld nichts verpassen, haben wir einen Überblick zusammengestellt - natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Altes Rathaus



Das 1725 im Barock Stil erbaute Gebäude ist im Innern weitestgehend im original Zustand erhalten. Durch die Kreisgemeinde wird es seit 1979 als Geschäftsstelle und Heimatmuseum genutzt und beherbergt seit 2013 zudem die Stiftung Insterburg. Führungen von Margret Matuschik und Veronika Grallert finden um 11 und 12 Uhr statt. Am 9.9. kann das Alte Rathaus zwischen 11 – 16 Uhr besichtigt werden.

Ehemalige Produktionsgebäude der Vereinigten Seidenwebereien AG



Das ehemaligen Gebäude der VerSeidAG wurden 1931 errichtet und von Mies van der Rohe entworfen. Es handelt sich dabei um die einzigen Produktionsstätten, die van der Rohe je erbaut hat. Herr Leendertz wird um 13 Uhr eine Führung anbieten. Geöffnet ist das Gebäude von 10 bis 18 Uhr.

Et Klöske



Et Klöske ist eine Kapelle eines im 14. Jh. gegründeten Hospitals. mit dem ursprünglichen Namen: Gasthaus zum Hl. Michael. Im Laufe der Zeit wurde das Gebäude, welches in städtischen Besitz überging, als Schule, Feuerwehrhaus und Gefängnis genutzt. Vorort werden stündliche Führungen und nach Bedarf durch Dr. Wolfgang, Lieb, Klaus Drenk, Rochus Kralik und Harmut Günther durchgeführt. Für Besichtigungen auf eigene Faust ist Et Klöske zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Haus Steinert



Das Ehemalige Wohnhaus des Fabrikanten Fritz Steinert ist das einzige Einfamilienhaus das der Architekt Hans Poelzig für einen privaten Bauherren entworfen hat. Errichtet wurde das Gebäude im Jahre 1929. Auch von innen ist das Haus originalgetreu erhalten geblieben. Bei Bedarf können Führungen bei Florian Monheim angemeldet werden. Am Sonntag ist das Haus Steinert von 11 bis 17 Uhr zugänglich.

Kath. Stadtkirche St. Dionysius



Die Kirche St. Dionysius wurde in den Jahren 1752-56 erbaut und in fünf Etappen u.a. durch den Kölner Dombaumeister Enst Friedrich Zwirner immer wieder erweitert. Zuletzt fand 2015 eine Umgestaltung des liturgischen Raums statt. Ansprechpartner für Führungen sind Andreas Cavelius und Ulrich Hagens. Eine Orgelführung wird um 12.30 Uhr, eine Kirchenführung um 14.30 Uhr und eine Fensterführung um 16.30 Uhr angeboten. Für Besucher geöffnet ist die Kirche zwischen 11 und 19 Uhr.

Landschaftspark Heilmannshof



Der 1860 angelegte private Landschaftspark Heilmannshof ist unabhängig vom 9.9. immer zu den Öffnungszeiten des Hofladens (11-17 Uhr) geöffnet. Für 3 Euro können Besucher am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr Führungen bei Katja Leendertz und Silja Leendertz-Aigner buchen.

Lutherkirche

Die Lutherkirche am Helios-Klinikum wurde in den Jahren 1900-04 von Prof. Eduard Arnold im neuromanischen Baustil mit Jugendstilelementen erbaut. Altar, Kanzel und Orgel im Chor nach dem sog. Wiesbadener Programm. Eine Führung durch die Kirche wird von Mitgliedern des Förderverins Walcker-Orgel um 12uhr angebot. Im Rahmes des Tags des offenen Denkmals öffnet die Lutherkirche ihre Türen zwischen 11.30 und 13 Uhr. red