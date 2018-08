Auch im zweiten Stück „Silentium“ (der Compagnie Noname Sosu) tritt der Choreograf (Young-hyun Choi) selbst als Protagonist in Erscheinung. Es ist ganz dunkel bis eine spärliche Lichtquelle nach und nach einen männlichen Oberkörper zeigt. Muskulös und makellos wirkt er wie eine Skulptur. Seine Hände ertasten ihn, durch Bewegungen und Atmung ändert sich die Ansicht des Körpers ständig, sie beginnt zu flackern und zu vibrieren. Zusätzlich beginnt die Lichtquelle zu blinken, was für zusätzliche Irritationen sorgt. Für das Auge des Betrachters wird das auf die Dauer anstrengend und das Ganze zieht sich etwas in die Länge. Doch der Minimalismus der Choreografie, der höchste Konzentration und eine unglaubliche Körperbeherrschung erfordert, beeindruckt auch hier.

Westliche und östliche Musik-und Tanzstile treffen in dem letzten und längsten Stück des Nachmittags aufeinander. In ihrem Stück „Immixture“ lässt die Korea National Contemporary Dance Company zwei unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Es beginnt mit einer Tänzerin in einem prächtigen weißen Kleid, die sich graziös und sehr zeremoniell zu entsprechenden Klängen auf der großen Bühne bewegt. Sie verschwindet und zwei mit Hosen und Shirts westlich gekleidete Tänzerinnen kommen dazu. Die Musik wechselt immer wieder von einem sehr klangvollen, manchmal noch durch Gesang untermalten traditionellen Charakter zu mehr rhythmisch-melodischen Passagen. Diese westlichen Klänge werden tänzerisch von einem Mann interpretiert, der mit Witz und extrem schnellen Bewegungen sehr extrovertiert agiert. Im Lauf des Stückes, das die drei Frauen und den Mann in immer wieder anderen Konstellationen zeigt, verschmelzen die Gegensätze der Tanz- und Musikstile zu einer am Ende faszinierenden Mixtur aus beiden Welten. Alle drei Stücke gaben einen Einblick in die Vielfalt zeitgenössischer Tanzkunst aus Korea und wurden vom Publikum in der ausverkauften Fabrik Heeder begeistert aufgenommen. Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter:

tanzmesse.com