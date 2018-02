Dazu der Schwanenmarkt, das Stadtbad, für das jetzt Fördermittel zur Verfügung stehen und bei dem sich die Ausschreibung um einige Monate verzögert, die Ostwall-Haltestelle mit ihren täglichen 40 000 Nutzern, die Ostwall-Passage, die 2021 fertig werden soll, die Wohnkunstschule, natürlich das Forum an der Friedrichstraße, aktuell das Prinzencarree (siehe Bericht auf Seite 23). Das Et Bröckske nicht zu vergessen.

Eine Vorentscheidung gibt es freilich nicht. Die Stadt bringt derzeit eine Ausschreibung für ein Experten-Gutachten auf den Weg, das der Politik am Ende bei ihrem Votum für eine der drei Varianten (Sanierung Seidenweberhaus, Abriss und Neubau auf dem Theaterplatz, Abriss plus Ideenwettbewerb für den Theaterplatz, Veranstaltungen im Mies-Park) helfen soll. Bei diesem Gutachten geht es unter anderem um Voraussetzungen, die eine Veranstaltungshalle auf dem heutigen Eventmarkt erfüllen muss, um erfolgreich betrieben werden zu können.

Linne bezeichnet das Kesselhaus als Eventlocation zwar als „Alternative“, macht aber keinen Hehl daraus, dass er große Sympathien für eine Lösung im Mies van der Rohe Businesspark hegt. Noch mal Duisburg: „Die besonderen Events, die Telekoms und großen Konzerte, wollen in den Landschaftspark Nord, nicht in die Mercatorhalle.“

Es gibt viele Sünden der Vergangenheit, die Krefeld anpacken muss und will. Wenn nur die Hälfte der heute aufgeführten Projekte zielgerichtet umgesetzt werden, ahnt der Zuhörer, hat Krefelds City in fünf bis zehn Jahren ein ganz anderes, ein wesentlich attraktiveres Gesicht.

Natürlich gibt es Sorgen. Und auch Grund dazu. Die Innenstadtverdichtung etwa und die damit verbundene Luftverschmutzung. Dazu passt die Kritik von Heiko Bräunig am Mobilitätskonzept. Er lebt seit 18 Jahren in Krefeld und sagt: „Ich höre, dass der ÖPNV ja ganz gut funktioniere und habe deshalb Zweifel, ob wirklich Verbesserungen angestrebt werden mit dem Konzept.“

Nachholbedarf im Radwegenetz

Etwa für Radler wie ihn. Er fühle sich auf dem Weg in die City in Auto oder Bahn wesentlich sicherer, würde aber lieber mit dem Rad kommen. Linne räumt „großen Nachholbedarf ein. Die Radwegeinfrastruktur wurde bislang immer zuletzt gedacht, sie wird im neuen Konzept gleichrangig behandelt. Ich stelle sogar im Einzelhandel einen Umschwung fest zur Feststellung, dass nicht nur Autokunden gute Kunden sind.“

Dauerbrenner-Thema bleibt der mangelnde Parkraum in der City. Linne spricht von Quartiersgaragen mit bis zu 100 Stellplätzen und einer Ertüchtigung der Tiefgarage unterm Rathaus. Ob die Stadt denn nicht als Käuferin für die Königsburg infrage kommen würde, will ein Vertreter der IG Ostwall wissen. Linne sagt, man helfe dabei, einen passenden Käufer zu finden. Einem Parkhaus an dieser Stelle mit all den engen Straßen drumherum erteilt er eine Absage: „Das passt meiner Meinung nach nicht, denn es erzeugt viel Verkehr. Wenn, dann müsste es eine Lösung geben wie beim Behnisch-Haus und der Verkehr vom Ostwall aus direkt unter der Erde verschwinden.“