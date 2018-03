Die Hauptfeuer- und Rettungswache hat die Jury beim Krefelder Architekturpreis überzeugt. Ein Experte erklärt die Besonderheiten.

Krefeld. Der Krefelder Architekturpreis 2018 ist am Dienstag an die Planungsgemeinschaft Feuerwache, die Planungsgemeinschaft Gestering, Knipping und de Vries sowie die Architekten Gatermann und Schossig für den Bau der Hauptfeuer- und Rettungswache Krefeld gegangen. Eine Urkunde erhielt außerdem der niederländische Architekt Thijs Asselbergs für den Neubau der Mehrfamilienhäuser an der Pappelstraße in Gartenstadt.

Warum die Krefelder Feuerwehrwache für diesen Preis nominiert und sogar zum Gewinner gekürt wurde? Das erkennt Architekt Klaus Bürger auf den ersten Blick. Er war noch nie in dem Gebäude und lässt in einem Rundgang vor der Preisverleihung seine Begeisterung für sich sprechen. Das Foyer beschreibt er durch seinen geschulten Blick als „eine ansprechende Halle im Stil der Industriekultur, die eine sehr hohe optische Qualität bietet“. Sein Begleiter und Mitarbeiter Marcel Franken setzt die Kunst an der Wand des Foyers auf Anhieb in Verbindung mit dem Bauwerk. „Man sieht vor allem im Sonnenlicht, wie das Kunstwerk zur Geltung kommt. Das Feuer brennt, könnte man sagen“, sagt er und lacht.

Architekten haben das Gebäude intelligent gestaltet

Bürger fällt auch ein ganz besonderes Detail auf: Die Fallrohre an der Außenfassade der Wache sind bündig in die Wand integriert. Das verschaffe der Fassade noch mehr Ästhetik, so Bürger. Er respektiert „die Leistung, die die Architekten an den Tag gelegt haben. Die gesamte Verwaltungsstruktur wurde schlicht in einen Rahmen gebracht. Es muss eine irrsinnige Arbeit gewesen sein, die Gesamtstruktur so intelligent zu gestalten.“ Auch Franken betont, dass „in dem Bauwerk ganz viel Logistik und individuelle Erfahrung der Feuerwehr steckt“.

Das kann Johannes Gestering nur bestätigen. Der Diplom-Ingenieur und Architekt war an der Planung der Feuerwehrwache beteiligt. „Das Spannendste an der Planung war, alles so zu konstruieren, dass man von jedem Ort des Gebäudes innerhalb von 30 Sekunden in die Fahrzeughalle gelangt.“ Besonders gelungen findet er die Fahrzeughalle und den Betriebsraum der Leitstelle, an den alle Notrufe geleitet werden und von dem aus Einsätze gesteuert werden. Diese beiden Orte seien schließlich die Seele und das Herz der Feuerwehr.