Krefeld. Nach einem Blitzeinschlag am Montagnachmittag entwickelte sich ein Dachstuhlbrand in einer Doppelhaushälfte am Buschdonk. Nach Angaben der Polizei soll es keine Verletzten gegeben haben. Alle Anwohner sollen aber nach dem Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude verlassen haben. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat den Brand nach eigenen Angaben unter Kontrolle.



Der Verkehrsbereich zwischen Langendonk und Elsendonk wurde zwischenzeitlich gesperrt. Weitere Informationen folgen in Kürze. hoss