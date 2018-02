Krefeld-Fischeln. Der Dachstuhl eines Hauses an der Molanusstraße hat heute gebrannt. Gegen 13.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. „Verletzt wurde zum Glück niemand“, sagte ein Sprecher der Krefelder Feuerwehr. Bewohner der Reihenhäuser mussten jedoch während des Einsatzes betreut werden, da sie nicht in ihre Häuser zurückkonnten. Die Flammen auf dem Dach des Hauses wurden von einer Drehleiter aus bekämpft. ok