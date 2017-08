Innerhalb von zwei Stunden haben Anleger aus der ganzen Republik den Investor bei der Finanzierung der Immobilie unterstützt.

Uerdingen. Kaum war das Crowdfunding-Projekt auf der Internet-Plattform Exporo für die Umwandlung des Brempter Hofs am Donnerstag um 8 Uhr gestartet, war es auch schon um 10.35 Uhr wieder vorbei. Ergebnis: 1,1 Millionen Euro – finanziert von vielen Kleinanlegern aus ganz Deutschland, die zwischen 500 und 10 000 Euro investiert haben. Damit hat Investor Gerhard Drews, Geschäftsführer und Gesellschafter der Denk.Malgut Immobilien GmbH, aus Mönchengladbach einen für Krefeld noch recht neuen Weg eingeschlagen.

Wohneinheiten sollen Brempter Hof wiederbeleben

„Der Hauptgrund, dass wir uns für diesen Weg entschieden haben, ist, dass bei den Banken das kurzfristige Kreditgeschäft nach dem neuesten Urteil des Bundesgerichtshofs schwierig geworden ist. Bei den Banken, mit denen wir zu tun haben, lag derzeit kein Geschäftsmodell für kurzfristige Finanzgeschäft vor. Crowdfunding ist viel einfacher und schneller. Ich gehe davon aus, dass Funding in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird“, sagt Drews über den Weg, den er gewählt hat, um frisches Kapital für den ehemaligen Herrensitz in Uerdingen zu erhalten.

Anfang des Jahres hatte der Mönchengladbacher den Brempter Hof und das rund 3000 Quadratmeter große Gelände gekauft. Der Anlage soll durch eine Kombination aus denkmalgeschützten Wohneinheiten in den Bestandsgebäuden und behindertenfreundlichen Wohneinheiten in einem flankierenden Neubautrakt nach vielen Jahren wieder Leben eingehaucht werden. In enger Absprache mit dem Denkmalamt werden die vorhandenen Gebäude kernsaniert. Insgesamt entstehen 24 Einheiten mit einer Größe zwischen 60 und 121 Quadratmetern Wohnfläche sowie Tiefgaragenstellplätze.

Die Vermarktung hat bereits begonnen, fünf Appartements sind verkauft. Derzeit sind nur noch Eigentumswohnungen bis zu einer Größe von 99 Quadratmetern zu haben – zu Kaufpreisen zwischen 203 000 und 405 500 Euro. Der Investor hofft auf einen Baustart im Oktober, noch liege keine finale Baugenehmigung vor. Derzeit wird unter anderem noch ein Artenschutzgutachten erarbeitet.

Exporo wirbt in seinem Exposé für den Brempter Hof mit „Attraktiv wohnen in bedeutendem Kulturdenkmal am Rhein“, für die Investition in Krefeld unter dem Titel „Krefeld: Kleine Großstadt im Nordwesten Düsseldorfs“ und für Uerdingen als „Idylle Uerdingen: Charmant Wohnen am Rhein“. Die Denk.Malgut Immobilien GmbH saniert seit 25 Jahren Denkmalimmobilien.