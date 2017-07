Covestro hat sich dazu entschlossen, den BayTreff in Krefeld-Uerdingen in der Duisburger Straße zum Ende dieses Jahres zu schließen. Das Gebäude soll anschließend zurückgebaut werden. Das teilt das Unternehmen am Freitag mit.

Covestro hatte durch seine Ausgliederung aus dem Bayer-Konzern das Eigentum an einem umfassenden Portfolio an Liegenschaften innerhalb und außerhalb des Chemparks erhalten, hierzu gehört auch der BayTreff. Derzeit untersuche das Unternehmen die übernommenen Immobilien, um nach diesem Prozess entscheiden zu können, wie es mit den jeweiligen Gebäuden umgehe. Für den BayTreff sei nun die endgültige Entscheidung gefallen. „Bei der Gebäudenutzung ist uns sehr an der persönlichen Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ebenso an der unserer Mieter und Nachbarschaft gelegen“, sagt Dr. Wolfgang Alter, Leiter Facility Management von Covestro in NRW. „Nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Nutzung als Versammlungsstätte müssen wir mit dem Gebäude besonders bedacht und verantwortungsvoll umgehen.“

Die Nutzer des BayTreffs befinden sich jetzt in der Situation, sich eine Alternative suchen zu müssen. Covestro, heißt es, werde dabei nach Möglichkeit unterstützen.