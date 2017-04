Magnapop: Am Freitagabend werden die Messer gewetzt! Dead Sunday, Demon Seduction, In Arcane, Metasphere, Savior of Death, Will Of Ligeia – haben sich vorgenommen, das Magnapop zum Epizentrum der Krefelder Metalgemeinde zu machen. Los geht’s um 19 Uhr. Am Samstag von 21 bis 5 Uhr kann das Partyvolk in dem Club an der Dießemer Straße bei „Vibin’ – modus electronic“ feiern und chillen.

Schlachthof: Dancehall und Reggae gibt’s Freitagabend bei der „Boneshaker Upriss!“-Party im Schlachthof. Ab 23 Uhr spielen an der Dießemer Straße 9 Yo, Sound Quake. Am Samstag ab 23 Uhr gibt’s die Yum-Yum-Party mit einem Mix verschiedener Stile und Genres.

Meilenstein Club: Beim „Black Friday“ im Meilenstein kommen Freitag ab 22.30 Uhr Fans von Black Music auf ihre Kosten. Gespielt wird Hip Hop, R ’n’ B, Oldschool, Newschool, Dancehall und mehr. Polnische Beats, House und R ’n’ B gibt’s Samstagabend ab 22.30 Uhr bei „Polska NOC“ am Hauptbahnhof 1.

Kulturfabrik: „iDance and iRock!“ heißt die Party auf zwei Areas in der Kufa am Samstag. In der großen Halle werden aktuelle Dancehits, House und R ’n’ B gespielt. Einlass ist ab 22.30 Uhr.

Mikroport: Das „Project Terror“ steigt Freitagabend ab 21 Uhr auf zwei Floors wieder im Mikroport. Am Samstag ab 23 Uhr gibt’s bei freiem Eintritt „Tonausstrom“.

Königsburg: Der „Parookaville Club Circus“ macht Halt in der Königsburg. Um die Wartezeit bis zum Festival im Sommer in Weeze zu verkürzen, touren die Resident DJs FRDY und Lost Identity durch ganz Deutschland. Am Samstagabend ab 22 Uhr wird 1-Live-Moderator Jan-Christian Zeller mit den Jungs die Tanzfläche in der Königsburg rocken.

