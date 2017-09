Die Lindustrie GmbH zieht ins Werkkontor am Nauenweg. Damit ist das Areal fast vollständig vermietet.

Die in Düsseldorf ansässige Firma Lindustrie GmbH ist neuer Mieter im Werkkontor am Nauenweg. Das Unternehmen ist europäisches Service-Büro eines in China als führender Hersteller und weltweiter Lieferant hochwertiger technischer Komponenten geltenden Unternehmens. Lindustrie bietet Kunden nach deren Zeichnungen und Spezifikationen hergestellte Frästeile, Drehteile und Blechbiegeteile inklusive der technischen Unterstützung. Zur neuen Krefelder Abteilung gehören vorerst drei Mitarbeiter, plus Prokurist Hong Xiao, der in Zukunft an beiden Standorten arbeiten möchte.

Für die Werkstatt- und Bürofläche von rund 180 Quadratmetern unterzeichnete Xiao einen mehrjährigen Mietvertrag – gemeinsam mit Krefelds Wirtschaftsförderungs-Chef Eckart Preen in seiner Funktion als Geschäftsführer der zur Wirtschaftsförderung gehörenden Gründstücksgesellschaft der Stadt (GGK). Letztere ist Eigentümerin des Standorts.

Vermittelt wurde die Neuansiedlung durch den selbst im Werkkontor ansässigen Projektentwickler TCN Property Projects, Partner der GGK bei der Revitalisierung des Areals im Süd-Bezirk. TCN kann für die insgesamt rund 15 000 Quadratmeter Flächen zur Hallen- und Büronutzung nun fast wieder Vollvermietung melden. Lediglich eine Bürofläche von 80 Quadratmeter im so genannten „Uhrenhaus“ sind noch frei.