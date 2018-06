Sven Reichenberger erhält Preis für Abschlussarbeit.

Sven Reichenberger, Promovend am Fachbereich Chemie der Hochschule Niederrhein, ist mit dem Jungchemiker-Preis der Altana-Gruppe ausgezeichnet worden. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung wurde bei einem Kolloquium unter der Schirmherrschaft der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) vergeben. Seit 2015 zeichnet Altana die beste wissenschaftliche Abschlussarbeit des Fachbereichs Chemie der Hochschule Niederrhein mit dem Jungchemiker-Preis aus.

Unter den Bewerbungen befanden sich neben Promotionsarbeiten auch Masterarbeiten von Studierenden der Hochschule Niederrhein. Reichenberger setzte sich mit seiner Doktorarbeit über „Trägerung lasergenerierter Goldnanopartikel in flüssigen und überkritischen Medien“ durch. Die Erstellung der Arbeit erfolgte im Rahmen einer kooperativen Promotion zwischen der Hochschule und der Universität Duisburg-Essen. Die experimentellen Arbeiten wurden von Ernst Cleve am Institut für Lacke und Oberflächenchemie an der Hochschule Niederrhein sowie Stephan Barcikowski vom Lehrstuhl für technische Chemie I der Universität Duisburg-Essen betreut. In seiner Arbeit verknüpfte Reichenberger zwei nachhaltige Technologien, um zum einen Nanopartikel herzustellen und anschließend punktgenau auf Trägermaterialien abzuscheiden.