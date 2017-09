Das Tierheim in Nettetal ist vorübergehend Heimat für einen Nymphensittich. „Chef“ gehört zur Familie der Papageien.

Krefeld. Mit seiner gelben Gesichtsmaske und den typisch orangefarbenen Wangenflecken ist „Chef“ ein Nymphensittich wie aus dem Bilderbuch. Vor einer Woche kam er als Fundtier aus Niederkrüchten ins Tierheim in Nettetal.

Tierpflegerin Jessica Marx hat bereits festgestellt, wie sehr der neue Gast menschliche Gesellschaft mag und was für ein neugieriges und pfiffiges Kerlchen er doch ist. Auch beim Fotoshooting zeigt sich Chef ganz selbstbewusst. Der Blitz scheint ihn zu interessieren, seinen kleinen Kopf neigt er von rechts nach links, als wenn er fürs Bild posieren würde.

Nymphensittiche sind eine australische Vogelart und gehören zur Ordnung der Papageien. Es sind ausgeprägte Schwarmtiere, was auch bedeutet, dass Nymphensittiche auf keinen Fall alleine gehalten werden dürfen. Deshalb ist es so wichtig, für Chef möglichst bald ein neues Zuhause zu finden, in dem er die Möglichkeit hat, mit Artgenossen zu leben.

Freiflüge sind auch in der Wohnung möglich

Derzeit ist Chef alleine und das Tierheim sucht Vogelfreunde, die bereits Sittiche halten und Chef dazu nehmen können.

Vögel wie Chef benötigen viel Platz, eine Voliere und die zusätzliche Möglichkeit zu fliegen. Das geht auch bei Wohnungshaltung. Chef benötigt den Freiflug, möglichst auch in einem separaten Raum oder in der Wohnung – unter Aufsicht. „Die Rückkehr in die Voliere lässt sich trainieren“, sagt Jessica Marx.

Ideal ist eine große Voliere mit einem geschützten Innenbereich sowie einer Flugmöglichkeit im Außenbereich.

Chef putzt sich ausgiebig. Begeistert ist der Hahn von belaubten, ungiftigen Naturästen, an denen er klettern und nagen kann. Auf kleinen Sitzbrettern aus Naturholz kann Chef wunderbar seine Krallen abnutzen. Auch Seile und Schaukeln aus Sisal kommen gut an. Von Plastikelementen sollten Tierfreunde Abstand nehmen, raten die Vogelexperten.

Als Grundfutter gibt es eine Saatenmischung. Kolben- und Rispenhirsen, aber auch Gemüse, Obst und frische Kräuter sind ideale Ergänzungen. „Wir hoffen, dass wir für den pfiffigen Chef ein tolles Zuhause finden“, appelliert Jessica Marx an Sittichfreunde.

Kontakt: Tierheim Nettetal, Flothend 34, Telefon 02153/3785

tierheim-nettetal.de