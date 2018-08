Fortsetzung von Seite 13: Das sagen kommunale Politiker zur Stadtplanung.

Unterstützung bekommt Linne von Koalitionsparteien und den Grünen. Hier sagt Thorsten Hansen: „Wir Grünen haben konstruktiv an den beiden Workshops ‘Strategisches Flächenmanagement’ von Verwaltung und Politik teilgenommen und unterstützen generell den strategischen Flächenankauf durch die Stadt. Es gibt leider in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit privaten Investoren wie bei der Segro, wo nicht die Stadt eine Fläche entwickelt und es dann Ansiedlungen gegeben hat, die nicht den strategischen Richtlinien entsprechen.“ Natürlich werde man sich jeden Flächenankauf anschauen, ob er strategisch passe. „Aus unserer Sicht sind zum Beispiel Flächenankäufe in Hüls Südwest strategisch nicht notwendig.“

Die SPD-Fraktion sieht in der Bodenbevorratung ein wichtiges strategisches Instrument zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und bezahlbarem Wohnraum. „Dabei ist uns wichtig, dass endlich die Flächen entwickelt werden, die sich im Besitz der Stadt befinden. Die Zeiten, in denen nur einige wenige profitieren und die Lasten immer von der Allgemeinheit zu tragen waren, sind Gott sei Dank vorbei.“ Im Gegenzug zu den vorgenannten Investitionen erwarten die Sozialdemokraten bis 2021 Erträge von mehr als 20 Millionen Euro. Die SPD sieht keine Gefahr eines zurückgehenden oder gar einbrechenden Immobilienmarktes in der Innenstadt.

Bei der CDU hört sich das ganz ähnlich an: „Das Grundstücks- oder Flächenmanagement der Stadt dient der Entwicklung von Brachflächen und Flächen zur weiteren Stadtentwicklung. Das gehörte aus unserer Sicht schon immer zu den Kernaufgaben der kommunalen Zukunftssicherung. Für den Haushalt 2017 haben wir die Aufstellung eines solchen Flächenmanagements beschlossen, dabei ging es vor allem um die Themen Schrottimmobilien, Baulandentwicklung und Brachflächenentwicklung.“ Das müsse man weiter angehen. Und es gibt auch Kritik. „Aus unserer Sicht muss in der Innenstadt jedoch der Fokus auf die Modernisierung gerichtet werden. Dazu haben wir zahlreiche Ideen eingebracht. Sei es in diesem Jahr zur Gründung einer Stadtreparaturgesellschaft wie in Amsterdam oder wie im August 2017 mit einem Antrag zur Modernisierung der Wohnhäuser in der Innenstadt.“ Auf Antworten, wie die Stadt Private bei der Modernisierung unterstützen wolle, warte man jedoch bis heute.

„Die Stadt verfügt nicht über die Ressourcen, um zeitnah in Außenbereichen unbebaute Grundstücke in nutzbare Wohnbauflächen umzuwandeln.“

Joachim Heitmann, FDP-Chef

Die FDP wähnt Krefeld auf dem falschen Weg. „Dabei haben die Stadt und die Ratsmehrheit die Strategie verfolgt, im Außenbereich der Stadt unbebaute Grundstücke zu erwerben, auch mit dem Ziel, Gewinne bei der Realisierung von Wohnbauflächen nicht allein privaten Investoren zu überlassen. Wir meinen, dass die Stadt sich vor allem dort mit Grundstückskäufen engagieren sollte, wo es keine privaten Investoren gibt. Das ist die Kerninnenstadt“, erklärt FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. „Die Stadt verfügt nicht über die Ressourcen, um zeitnah in den Außenbereichen unbebaute Grundstücke in nutzbare Wohnbauflächen umzuwandeln. Es fehlt an qualifiziertem Personal.“