Krefeld CDU Krefeld für zügige Entscheidung im Fall Gerald Wagener

Krefeld. Auf seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Kreisvorstand der CDU Krefeld folgenden Beschluss gefasst:



In Anbetracht des bekannt gewordenen Rundschreibens von Gerald Wagener an weitere Mitglieder des sog. „K3“ sowie der diesbezüglichen öffentlichen Berichterstattung über eine gegen 72 CDUWahlkreisbewerber gerichteten „Anti-CDU-Kampagne“, die dem erklärten Ziel dienen soll, dass die CDU Deutschlands die Bundestagswahl 2017 verliert, hält der Kreisvorstand des CDU-Kreisverbandes eine zügige Entscheidung über einen Antrag auf Parteiausschluss gegen Gerald Wagener für geboten.

Der Kreisvorstand fordert Gerald Wagener auf, sich zu dieser Angelegenheit, insbesondere zu den obigen Feststellungen, bis zur nächsten Kreisvorstandssitzung schriftlich zu erklären. Der Kreisvorsitzende Marc Blondin wird beauftragt, insoweit alles Erforderliche zu veranlassen.