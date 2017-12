30. Auflage des Besonderen Weihnachtsmarktes lockt die Besucher in die City. 80 Stände sind rund um die Alte Kirche aufgebaut.

Da mag es regnen oder schneien. Die Anhänger des Besonderen Weihnachtsmarktes lassen sich nicht abhalten und flanieren schon am Morgen eng gedrängt zwischen den Buden an der Alten Kirche.

Die über 80 Beschicker der sozialen, gemeinnützigen und karitativen Gruppen und Organisationen haben die Zahl 30 auf ihre Mützen gemalt, sie mit Watteflöckchen geschrieben oder auf Plakate an den Ständen gemalt. Denn die Veranstaltung wird dieses Jahr 30.

Ehrenamtliche werden von Gisela Klaer gelobt

Bürgermeisterin Gisela Klaer überreicht „den Machern und allen Ehrenamtlichen, die sich seit 30 Jahren für den Besonderen Weihnachtsmarkt engagieren“ eine Erinnerungs-Stele. „Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Jahr“, erklärt sie und begutachtet dann mit dem Nikolaus und Heinz-Gerd Stroecks von der Sparda-Bank die Stände. Für drei hat das Geldinstitut je 500 Euro ausgelobt.

Doch zuerst halten auf der Bühne die Cheerleader von Bayer ihren neuen Kalender mit Stadtmotiven hoch. Titel: „So schön ist Krefeld“. Derweil duftet es nach Grünkohl Rosmarin-Kartoffeln. Mit den Klängen der Pfarrbläser van St. Stephan und „White Christmas“ geht es über den Markt. Erstmals ist zum Jubiläum die Stadt mit einem besonderen Stand vertreten. Jugendamtsleiter Markus Schön steht dort mit Kollegen, um die 15-Euro-Kindertaler zu tauschen, die über die Tafel an 1000 bedürftige Kinder ausgegeben wurden.

Enrique, seit Freitag acht Jahre alt, hat sich schnell für die Kinderwelt Bobbolino und das Okidoki Kinderland entschieden. „Das sind die Renner“, erklärt Schön und freut sich, dass alle Kindertaler verteilt werden konnten. Er hofft im nächsten Jahr auf eine Wiederholung.

Kita Dreikäsehoch, „Siebensachen“ und „Pfotentisch“ gewinnen

Der Stand des Waldkindergartens macht seinem Namen alle Ehre. Yvonne Walter vom Förderverein ist froh über die engagierten Eltern, die Filztannenbäume mit LED-Lichtern gebastelt, Steine bemalt und Plätzchen gebacken haben. „Leider gehen die Kerzen beim Wind immer wieder aus“, sagt sie. Was die Plätzchen angeht, hat Besucherin Margarita Wolf ihre kleinen Probleme: „Ich bin jedes Jahr hier und stets begeistert, was die Leute auf die Beine stellen. Ich kaufe auch immer Plätzchen, trotz der Kalorien. Manche schmecken so gut, die sind bestimmt aus reiner Butter.“ Auch Ute Compalla und Gabriele Wamers finden: „Hier sind alle herzlich und arbeiten für den sozialen Zweck. Ein Besuch ist ein Muss.“ Die engagierten Leute des Fördervereins „Senfkorn“ der evangelischen Kita „Arche Noah“ bieten „Waffeln à la Mama Anke an“, am Stand von Bayer 05 wird für die Teilnahme der Dolphins Cheerleader an der Weltmeisterschaft in Florida gearbeitet.

Katja Oehlers berichtet: „Hier gibt es Weihnachts- und Toffifee-Likör.“ Sie wollen den ausgeblobten Preis für die Amerika-Reise gewinnen. Das klappt leider nicht. In den Genuss von jeweils 500 Euro kommen die Kita Dreikäsehoch des Kinderschutzbundes, die „Siebensachen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen und der „Pfotentisch“.