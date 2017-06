Wegen Bauarbeiten wird die Kreuzung Düsseldorfer Straße/Mündelheimer Straße in Uerdingen ab Montag, 26. Juni, 4 Uhr, für voraussichtlich zwei Wochen teilweise gesperrt.

Uerdingen. Davon betroffen ist auch die Buslinie 831: In Richtung Uerdingen fahren die Busse eine Umleitung ab der Haltestelle „Uerdingen, Rheinbrücke“, in Gegenrichtung ab der Haltestelle „Augustastraße“. Die Haltestellen „Am Obertor“ werden in beiden Richtungen an die Haltestellen „Am Wallgarten“ der Linie 059 der Stadtwerke Neuss verlegt.