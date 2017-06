Krefeld. Die Bundespolizei hat am vergangenen Sonntag einen Haftbefehl in Krefeld vollstreckt. Die Staatsanwaltschaften in Kleve und Mönchengladbach suchten einen 28-Rumänen wegen Diebstahl. Bei einer Personalienüberprüfung am Bahnhof in Krefeld stellten die Beamten fest, dass der Mann noch zwei Restfreiheitsstrafen (174 Tage und 246 Tage) zur verbüßen hatte. Der Mann wird am Montag zur Verbüßung der Haftstrafen in das Gefängnis in Willich gebracht.

Mehr zum Thema Hauptbahnhof: Exhibitionist zeigt sich in Bäckerei