Keine Haushaltshilfe, kein Fahrdienst und auch kein Blindenhund: Ämter machen Nicole Johr das Leben schwer.

Irgendwann wurde es für Nicole Johr furchtbare Wirklichkeit: „Ich wusste plötzlich, dass ich meinen kleinen Sohn und meinen Mann vielleicht schon am nächsten Tag nicht mehr würde sehen können.“ Durch eine Sehnerv-Entzündung ist die 37-jährige Hülserin trotz intensiver Behandlung innerhalb weniger Monate erblindet. Aber sie will sich nicht einfach so ihrem Leid ergeben. Nicole Johr will kämpfen, um sich in ihrem neuen Leben aktiv zurechtfinden, zumal sie auch jetzt noch ihren Job im Call-Center einer Firma in Fichtenhain ausüben kann.

Bürokratische Hürden bremsen sie jedoch aus und lassen sie verzweifeln. „Ich brauchte dringend einen Blindenhund und einen Fahrdienst für meine Wiedereingliederung“, erklärt Johr. „Die Genehmigungen lassen endlos auf sich warten. Manche Behörden behandeln mich, als sei ich geistig behindert. Innerhalb eines Jahres habe ich zwei Blindenstöcke und – nach Monaten – ein Gehstocktraining dazu bewilligt bekommen.“ Das war alles.

Rückblick: Es begann im vergangenen Jahr im Frühling mit Kopfschmerzen und einer leichten Sehstörung. „Der niedergelassene Arzt stellte eine Sehnerv-Entzündung fest, behandelte mit Cortison und erreichte eine leichte Verbesserung“, berichtet Johr. „Doch es wurde wieder schlimmer. Nach vier Wochen kam ich ins Krankenhaus. Trotz aller Bemühungen konnte ich im Juli auf dem rechten Auge nichts mehr sehen.“

Weihnachten 2016 kam die Panik. „Die gleichen Symptome zeigten sich am linken Auge. Ich kam in die Uni-Klinik Düsseldorf. Doch es gab keine Hilfe.“ Während die Erblindung am rechten Auge noch schleichend vorangeschritten war, verlief sie am linken schneller. Irgendwann rief sie ihren Mann an und bat ihn, schnell mit dem kleinen Sohn zu kommen. „Ich wusste, dass es zu Ende geht mit meiner Sehkraft und wollte beide noch einmal sehen. Vor allem meinen Sohn Maximilian kurz vor dem sechsten Geburtstag.“ Das war im Januar. Hinzu kam Todesangst. „War es das, oder kommt noch etwas?“, fragte sich die Mutter.