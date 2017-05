Die Veranstalter des Kirschblütenfestes feiern im nächsten Jahr den 120. Geburtstag ihrer Gemeinschaft.

Mitte. „Es sind die starke Vernetzung im Bezirk und die teils langjährige Bindung an den Verein“, sagt Andreas Stomps angesprochen auf die besonderen Merkmale des Bürgervereins Bahnbezirk. Die Gemeinschaft kümmert sich ehrenamtlich um die Bereiche zwischen Hauptbahnhof, Roß- und Hermannstraße im Westen und die Dreikönigenstraße im Süden. Der Verein um den 1. Vorsitzenden Andreas Stomps hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch die Organisation des Kirschblütenfestes am Alexanderplatz einen Namen gemacht. „Doch auch sonst sind wir sehr umtriebig“, berichtet Stomps.

Der Vorsitzende des Bürgervereins, der im kommenden Jahr bereits sein 120-jähriges Bestehen feiert, verweist auf seine Neuausrichtung samt personeller Neubesetzung des Vorstands und Überarbeitung der Vereinssatzung. 76 Mitglieder zählt der Bürgerverein derzeit. Geht es nach dem Vorstand, dürften es gerne noch ein paar mehr sein.

Zusammenarbeit mit dem Samtweberviertel soll kommen

So haben sich Stomps und seine Vorstandskollegen ebenso auf ihre Aufgabenliste geschrieben, neue Mitglieder zu gewinnen, wie die Planung regelmäßiger Veranstaltungen (St. Martinszug, Seniorenfahrten).

In Zukunft wolle man zudem beim Spiel ohne Ranzen, an Veranstaltungen der urbanen Nachbarschaft Samtweberviertel sowie am Fest der Josefschule teilnehmen.

Parallel laufen die Planungen für das 120-jährige Jubiläum auf Hochtouren. Wie im kommenden Jahr gefeiert wird, verraten die Bürgervereinsmitglieder jedoch noch nicht.

Als gute Seelen des Bürgervereins Bahnbezirk, der sich regelmäßig in der Gaststätte Dachsbau trifft, gelten Roland Boosen und Robert McCroy.