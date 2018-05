Bis Ende Juni werden kreative und innovative Projekte zur Aufwertung der City gesucht.

Mitte. Für den Ideenwettbewerb „Gestalte deine Innenstadt“ liegen ab sofort an über 100 Stellen in und außerhalb der Innenstadt Postkarten mit den wichtigsten Informationen aus. Es werden bis Ende Juni kreative und innovative Projekte zur Aufwertung der Innenstadt gesucht.

Bürger sind aufgerufen, ihre Ideen, Konzepte und Projekte beim Stadtmarketing einzureichen. Der Wettbewerb, der unter der Schirmherrschaft von Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer steht, ist ein Gemeinschaftsprojekt des Stadtmarketings, der Immobilien- und Standortgemeinschaftgemeinschaft „Lebendige Innenstadt“, der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sowie der Sparkasse Krefeld.

Die Postkarten sind unter anderem in Cafés, Restaurants, im Handel, in den Bürgerservicebüros und Kulturinstituten sowie in Ticketshops und Servicestellen der Stadtwerke Krefeld zu bekommen. Eine Jury wird noch vor den Sommerferien die eingereichten Ideen auf rechtliche und tatsächliche Umsetzbarkeit prüfen.

Aus allen umsetzbaren Vorschlägen wählt die Jury bis zu fünf Projekte aus, die Anfang September auf einer Crowdfunding-Plattform freigeschaltet werden. Bis November werden dann Gelder gesammelt. Bei ihrer Umsetzung werden die Projekte zur Hälfte gefördert.

Förderprogramm als weiterer Anreiz

„Crowdfunding ist ein interessantes Finanzierungsmodell, das zunehmend wichtig und spannend wird, um kleinere bis mittlere Projekte zu finanzieren und durch die breite Beteiligung die Bindung der Bürger an Krefeld zu festigen“, sagt Uli Cloos, Leiter des Stadtmarketings. „Ein weiterer Anreiz bedeutet natürlich die 50-Prozent-Förderung der Projekte über die Immobilien- und Standortgemeinschaft im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbaus West“, ergänzt Christoph Borgmann, Vorstandsvorsitzender der Immobilien- und Standortgemeinschaftgemeinschaft „Lebendige Innenstadt“.

Mit Blick auf das Jahr 2023, dem Jahr des Jubiläums „650 Jahre Stadt Krefeld“, soll es Ziel sein, über eine breite Beteiligung vieler Akteure ein neues Stadtbewusstsein und ein positives Wir-Gefühl zu entwickeln und die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Der Wettbewerb mit dem Crowdfunding-Aufruf ist nur eine von vielen Initiativen im Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels, die darauf ausgerichtet sind, Krefeld im Wettbewerb mit anderen Städten der Region als attraktiven Einkaufs-, Wohn- und Arbeitsstandort zu stärken.

Für Informationen steht im Stadtmarketing als Ansprechpartnerin Christiane Gabbert, Telefon 36601504, E-Mail: ch.gabbert@krefeld.de, zur Verfügung. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter:

krefelder-perspektivwechsel.de