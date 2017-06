Die Bürger-Schützen-Gesellschaft feiert fünf Tage lang ihr Schützenfest. Statt einer Kirmes herrscht auf dem Marienplatz „Sommerzauber“.

Fischeln. Klaus Weichert, König der Bürger-Schützen-Gesellschaft, wird langsam aufgeregt. Am Freitag beginnen die fünftägigen Festtage in Fischeln, ein Höhepunkt seiner Regentschaft. Bis Dienstag, Mitternacht, prägen die Brauchtumsfreunde das öffentliche Leben in Krefelds größtem Stadtteil.

Das Programm steht seit langem (siehe Kasten), etwa 25 000 Rosen sind gedreht, Straßen und Häuser geschmückt. Zum Auftakt heute steht im Festzelt auf dem Marienplatz die Jugend im Mittelpunkt mit Jungschützenkönig und der Verpflichtung neuer Rekruten. Totengedenken, Ehrungen, Festumzüge und Paraden: Jeder Tag ist ausgefüllt.

Was König Klaus und den Mitgliedern der Bürger-Schützen-Gesellschaft in diesem Jahr besonders wichtig ist: Die Festlichkeiten werden mit einem sozialen Aspekt verknüpft. Offensiv sammeln die Schützen für das Kinderzentrum Stups. Höhepunkt: Das Benefizkonzert ab 11 Uhr am Sonntagmorgen im Festzelt, das auch die Bürgermeisterin und ehemalige Oberin Karin Meincke sowie ihre Nachfolgerin Diane Kamps teilnehmen und die Arbeit und Aufgabe des Kinderzentrums, in dem schwerkranke und behinderte Kinder und ihre Familien Hilfe finden, vorstellen werden.

Nicht nur in dieser Hinsicht betreten die Schützen in Fischeln Neuland. „Wir wollen Traditionelles nicht auslöschen, aber wir als Bürger-Schützen-Gesellschaft wollen den Menschen wieder näherkommen.“ Deren Wünsche hätten sich geändert. Wie diese Annäherung aussieht, zeigt das neue Angebot auf dem Marienplatz: Vom klassischen Kirmesgeschäft sind im Wesentlichen Kinderkarussell, Schießstände und natürlich die Curry/Pommes-Bude geblieben. Ergänzt wird das kulinarische Angebot des „Sommerzauber“ mit dem Biergarten rund um die Mariensäule mit Crepes, Frozen Yoghurt, Flammkuchen, Weine und Sekt.

Klaus Weichert, der schon acht Königshäuser begleitet hat, freut sich auf „sein“ Fest – und das es auf dem Marienplatz stattfindet. „Wir wollen natürlich zeigen, wie sehr uns der Festplatz am Herzen liegt.“