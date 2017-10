Mitte. Die Mediothek Krefeld veranstaltet wieder in Zusammenarbeit mit dem Verein ihrer Freunde und Förderer einen Bücherflohmarkt. Am Freitag, 6. Oktober, von 11 bis 19 Uhr und Samstag, 7. Oktober, von 11 bis 14 Uhr bietet das Institut am Theaterplatz eine große Auswahl an Romanen, Kinderbüchern, Büchern aus allen Sachgebieten, Spielfilmen und Musik-CDs zu Preisen ab 50 Cent.

Linn. Die Spielaktion Mobifant der Kreativetage des Jugendhauses Felbelstraße (Kreta) ist noch bis Freitag, 6. Oktober, täglich von 16 bis 19 Uhr auf der Rathenaustraße in Linn vertreten.

Kliedbruch. Die erste Spendenrunde für neue Straßenbäume am Breiten Dyk ist erfolgreich gewesen, freuen sich die Verantwortlichen des Bürgervereins Kliedbruch. Noch in diesem Winter können die ersten vier Bäume in die Lücken auf dem Stück zwischen Moerser Straße und Hökendyk gepflanzt werden. Neben Bürgern aus dem Kliedbruch haben auch die Stadtwerke und die Sparkassenstiftung Geld für das Projekt gegeben. Weitere Spenden seien „notwendig und willkommen“, sagt der Vorsitzende Peter Gerlitz. Insgesamt sollen es 23 Bäume werden. Zum Teil waren im Laufe der vergangenen Jahre die Straßenbäume, die den Charme des Breiten Dyks ausmachten, gefällt und nicht mehr ersetzt worden. Schon an der Moerser Straße war der Bürgerverein mit der Suche nach Baumspendern erfolgreich gewesen. Infos: Tel. 59 50 99.