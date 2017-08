Verkauf im Frühjahr hatte aus Brandschutzgründen der Letzte sein sollen – mit neuer Lösung kommt die Fortsetzung.

Krefeld. Leseratten aufgepasst. Der nächste Bücherbasar des Fördervereins der Freunde der Museen Burg Linn wird wieder stattfinden. Am Samstag, 2. September, und Sonntag, 3. September, heißt es jeweils von 11 bis 17 Uhr wieder Stöbern und Schatzsuche auf den langen Tischen in der Museumsscheune, Albert-Steeger-Straße. „Der Basar ist eine kleine Tradition unter Bücherfreunden und wir sind glücklich, den Basar Anfang September in der bekannten Form wieder anbieten zu können“, berichtet Carl-Werner Dreyer vom Förderverein.

Dabei sah es einige Zeit so aus, als wäre der 17. Basar im Frühjahr der letzte gewesen. Denn die das Jahr über eingehenden Bücherspenden durften aus Brandschutzgründen nicht mehr im Museum gelagert werden. Die Basar-Besucher fanden das gar nicht gut und auch die Fördervereins-Mitglieder waren mehr als erstaunt, zumal sie aus dem Erlös nicht unbeträchtlich an die Museen der Burg Linn gespendet hatten (die WZ berichtete).

Nun ist alles wieder im Lot, eine Lösung gefunden. Lese- und Hörstoff kann innerhalb einer Woche abgegeben werden. Dreyer: „Die Annahme der Bücher und Tonträger erfolgt von Dienstag, 29. August, bis Freitag, 1. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr an der Museumsscheune.“

Während des Basars werden die lesefreudigen Besucher alles finden: vom kleinen Taschen- oder Kinderbuch bis zum großen Bildband. CDs und Schallplatten können ebenso für kleines Geld erstanden werden. Der Erlös aller Verkäufe ist wie immer zur Unterstützung der Museen Burg Linn bestimmt.