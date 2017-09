Hüls in Dosen mit den „KRaejen“

Die süßen KRaejen sind in der Hülser Buchhandlung als Puzzle zu haben – mit lauter Hülser Eigenheiten.

Krefelder KRaejen erobern Deutschland – und auch Hüls in vielen verschiedenen Formen. Die süßen „KRaejen“ von der Krefelder KRaejen GmbH sind in Hüls schon gut bekannt. Nun kommen sie nicht nur als Grußkarten, Lesezeichen und Notizblöcke, sondern auch als „Hüls in Dosen“ daher. Das Puzzle mit 54 Teilen ist ein schöner Spielespaß und eine tolle kleine Geschenkidee. „Auf der Rückseite sind Linien, auf denen man eine Botschaft schreiben kann, wenn man das Puzzle verschenken will“, sagt Günter van Sambeck. Auf der Vorderseite erblickt man neben den süßen KRaejen die Hülser Eigenheiten wie Trina und Breetlook, Schluff, Markt oder Hülser Berg, die Melanie Brück mit gekonnten Strichen in Szene gesetzt hat. Auch Frühstücksbrettchen, Tassen und Einkaufswagen-Chips gibt es mit den Hülser Motiven. Gut durchdacht und daher sehr praktisch sind KRaejen-Produkte, wie das Mousepads mit eingelassenem Kugelschreiber oder die Kühlschrankblöcke.

Zu haben sind die KRaejen-Produkte in der Hülser Buchhandlung von Anke Brauer. Seit 2014 bietet sie mit ihrem Team aus insgesamt sechs ausgebildeten Buchhändlerinnen an der Kempener Straße 6 ein allgemeines Sortiment, schöne Geschenkideen und eine große Auswahl an Karten, die handverlesen ausgewählt werden. Mit viel Liebe zum Detail hat Anke Brauer in ihrer Buchhandlung eine Wohlfühl-Atmosphäre geschaffen, die zum Verweilen und entspannten Stöbern einlädt. Das Gespräch mit den Kunden und individuelle Beratung ist Anke Brauer sehr wichtig. Zum Bottermaat wird es dort auch ein kostenloses Bastelangebot für Kinder ab acht Jahren geben.

Günter van Sambeck, Chef der KRaejen GmbH, ist seit elf Jahren in Hüls zu Hause und fühlt sich dort heimisch. Daher freut er sich besonders über diese Motive für seine KRaejen. Gefertigt werden die Produkte, das ist Günter van Sambeck sehr wichtig, alle in Krefeld. Das Verpacken der Karten übernehmen Mitarbeiter der Lebenshilfe und der Caritas

Die Entstehung der liebenswerten Tiere vor sieben Jahren war eher ein Zufall. Van Sambeck, der sich in seiner Firma an der Hülser Straße auf innovative Verpackungen aus Papier und Pappe spezialisiert hat, entwickelte gerade ein Muster, als ein Fingerabdruck darauf geriet. Designerin Melanie Brück versah diesen mit Schnabel, Beinen und Krönchen und schon war Klara, die erste Kraeje, zum Leben erweckt. Der Name KRaejen ist übrigens das mittelhochdeutsche Wort für Krähen.

Der Siegeszug konnte beginnen. In Großstädten wie Berlin, aber auch in Kleinstädten wie Bebra in Hessen gibt es Stadtansichten mit den KRaejen – von Augsburg bis Xanten. Und auch holländische, italienische und französische Varianten soll es bald geben. Aber sie zieren auch Glückwünsche zu zahlreichen Anlässen, Beileidsbekundungen, Gutscheine oder Grüße. Es gibt mittlerweile 2000 Motive. Schön gezeichnet und oft mit hintersinnigen Texten und einem Augenzwinkern. Schlau und ein bisschen frech – so wie Krähen halt sind. So werden sie sicher auch zum Bottermaat wieder Klein und Groß verzaubern.