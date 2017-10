Stadtteile. Mit ihrer Publikation Paris-Krefeld (1947-1964) wird die Adolf-Luther-Stiftung auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (11. bis 15. Oktober), die Frankreich als Gastland erwartet, vertreten sein. Der erste Band aus der Silbernen Reihe wirft einen Blick auf die deutsch-französischen Beziehungen zwischen Künstlern, Galeristen und Sammlern der Städte Krefeld und Paris in der Nachkriegszeit. Die Fertigstellung eines zweiten Bandes ist für 2018 vorgesehen.

Süd. Angehörige von herzkranken Patienten können sich am Mittwoch, 11. Oktober, im Rahmen der Veranstaltung „Hand aufs Herz“ ausführlich über Herzerkrankungen informieren und darüber, auf was in Notfällen zu achten ist, informieren. Der Info-Abend im Helios Klinikum Krefeld beginnt um 17 Uhr (Konferenzzentrum Haus A, EG) und ist kostenlos. Anmeldungen unter Tel. 32 14 11.

Inrath. Die Rinder-Union West eG veranstaltet am Mittwoch, 11. Oktober, ab 10 Uhr eine Zuchtviehauktion in der Niederrheinhalle. 19 Bullen und 167 Kühe und Kälber stehen zum Verkauf. Eine Herdbuchanerkennung beginnt am Auktionstag um 8.30 Uhr. Einen kostenlosen Katalog gibt es im Voraus bei der Rinder-Union West, Kleinewefersstraße 160. Infos unter Tel. 81 899-14 oder -15.