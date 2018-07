Der Zwergpinscher ist als Fundhund ins Tierheim gekommen und soll nun in eine neue Familie vermittelt werden.

Verzweifelt schaut Bubby auf den verwaisten bunten Ball im Hunde-Auslauf des Nettetaler Tierheims. Sein Blick ist eindeutig: Soll ich mit dem Ball alleine spielen? Wo ist der passende Mensch dazu? Bubby starrt immer noch den Ball an, als wollte er ihn hypnotisieren. Ratlosigkeit ist in Bubbys Gesicht zu erkennen, weiß er doch gar nicht was er falsch gemacht haben soll, dass sein menschliches Rudel nicht mehr bei ihm ist und er jetzt von fremden Leuten in einem Hundeauslauf versorgt wird.

„Bubby ist ein aufgeweckter Kerl, freundlich, aber eben ein Flummi: Er ist ein lebendiger Hund.“ Tierheimleiter Ralf Erdmann hatte gehofft, dass sich noch der Besitzer von Bubby meldet - ist der Hund doch am 27. Juni in Grefrath-Oedt aufgegriffen und als Fundtier ins Tierheim Nettetal gekommen. Jetzt, da immer noch keiner nach dem kleinen quirligen Hund sucht, ist der Hund zur Vermittlung freigegeben.

Der kleine fröhliche Zwergpinscher ist erst geschätzte zwei Jahre jung. Der intelligente Hund braucht einen „Job“. Genau richtig wäre Bubby bei Hundefreunden, die gerne einen Hund beschäftigen, sei es mit Fährtensuche oder Hundesport Agility: mögliche Aufgaben für das junge Tier. Wird er nur wenig oder gar nicht beschäftigt, sucht Bubby sich einen „Ausgleichsport“ - „beispielsweise kann er gut über Zäune klettern“, sagt der Leiter schmunzelnd. Ralf Erdmann und sein Tierheimteam hofft deshalb auf Menschen, die bereits Erfahrung haben, wie sie einen lernfreudigen, agilen kleinen Hund trainieren können.

Mit artgerechter Beschäftigung, Motivation, Geduld und Konsequenz wird auch Bubby bald ein Hund sein, der wie selbstverständlich ausgeglichen im Körbchen liegt. „Bei Fremden ist er zu Beginn etwas schüchtern, aber das legt sich schnell“, sagt Erdmann.

Der Hund zeigt sich im Tierheim freundlich und neugierig

Seine Neugier ist größer als seine Befangenheit. Bubby zeigt sich im Tierheim freundlich, aber auch vorwitzig und clever: Eine perfekte Mischung für alle Hundefreunde, die einen pfiffigen kleinen Hund suchen. Bei solchen Menschen würde Bubby sicher zu den glücklichsten Hunden der Welt gehören.

Kontakt: Tierheim Nettetal, Flothend 34, Tel.: 02153/3785.