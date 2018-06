Düsseldorf/Krefeld. In der Nacht zu Mittwoch wurde eine 39 Jahre alte Düsseldorferin in Krefeld brutal überfallen und unter anderem mit einem Stein ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt. Die Polizei hatte zunächst einen 25 Jahre alten Krefelder in Verdacht - dieser sei inzwischen aber aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Das berichten die Beamten am Donnerstagmorgen. Gegen den Mann bestehe kein dringender Tatverdacht mehr. Die Staatsanwaltschaft ordnete deshalb die Freilassung an.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.