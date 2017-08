Bei der englischen Landhausmesse „British Flair mit Country Fair“ rund um Burg Linn sind gut 80 Aussteller vertreten. Das Konzert „Last Night of the Proms“ fällt allerdings aus.

Krefeld. Die schlechte Nachricht zuerst: Das Konzert „Last Night of the Proms“ wird in diesem Jahr erstmals, seitdem es die „British Flair mit Country Fair“ in Krefeld gibt, nicht stattfinden. „Unser Sponsor ist kurzfristig abgesprungen, wir konnten so schnell keinen Ersatz finden“, bedauert Projektleiterin Anna Regine Grap-Schwarz. „Wir sind aber schon in Gesprächen mit Geldgebern für das kommende Jahr. Es ist das erste und letzte Mal, dass dieser kulturelle Höhepunkt fehlt“, verspricht sie.

Auch wenn die englische Landhausmesse ohne den stimmungsvollen Konzert-Abend auskommen muss – das Angebot rund um die mittelalterliche Burg Linn ist vielfältig und interessant: Englische Flaggen wehen dazu am Burgturm, Dudelsackmusik klingt übers Gelände, und es duftet nach Fisch und Chips. Anderswo gibt es Pimm’s und verschiedene Sorten Bier.

Es geht bei der „British Flair mit Country Fair“ um Lifestyle gepaart mit einem Sport- und Kulturprogramm. Der Charity-Gedanke kommt auch nicht zu kurz. Eigentlich ist während der gesamten Messe auf den Wiesen viel los, stets mit viel englischem Humor und unter dem Motto: „very british“. Grap-Schwarz: „Mehr als 80 Aussteller verwandeln diesmal das Gelände in einen typisch britischen Erlebnis- und Shopping-Treffpunkt.“

Es steht den Besuchern frei, sich umzusehen, was es Neues für Haus und Garten gibt. Spezialitäten für den Gaumen liegen zum Probieren und Kaufen bereit. „Wir sind zwar keine Gartenmesse, dennoch: Gleich am Eingang empfängt die Besucher der Duft alter englischer Rosen bei den ,Sechzehn Eichen-Rosenschätzen‘“, berichtet die Projektleiterin. „Der Stand ist ebenso neu wie der der Anbieter von Design-Gartenhäusern oder Reisen nach Schottland.“

Border Collies zeigen, was sie alles können

Dann wird es handfest: Bei den Scottish Highland Games treten Athleten in schottischer Nationaltracht in den Disziplinen Baumstamm- und Hammerweitwurf an. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann beim Gummistiefel-Weitwurf Rekorde erzielen. Spannend sind die Hütehund-Vorführungen. Grap-Schwarz: „Border Collies zeigen, was sie alles können.“

Das richtige Angebot zur Burg Linn präsentieren „Devils Dyke Morris Men“ aus Suffolk. Ihr englischer Volkstanz geht in das 15. Jahrhundert zurück und wird mit Taschentüchern, Stöcken und klingelnden Schienbein-Glockenpolstern getanzt.

Natürlich werden die Slapstick-Comedians „Grand Theatre of Lemmings“ nicht fehlen, und wer vom Kult-Stück „Dinner for One“ nicht genug kriegen kann – auch Miss Sophie ist wieder dabei.

Die Kinder können derweil Blumenkränze binden, Perlen aus der Schatztruhe auffädeln oder dem „Paddington Bear“ bei einem Picknick beim Vorlesen zuhören. Grap-Schwarz: „Bei der ,Aktion Teddybär‘ werden am Sonntag zwischen 15.30 und 16.45 Uhr die von Ausstellern gespendeten Produkte versteigert. Die Einnahmen gehen an das Kinderzentrum ,Stups‘.“