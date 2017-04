Krefeld. Die Handwerker sind noch nicht ganz fertig: Vor und in der Post(bank)-Filiale am Ostwall wird geschraubt und gebastelt, während Mitarbeiter sich am Schalter um die Kunden bemühen, die mit Päckchen und Postbankunterlagen in der Hand eine kleine Schlange bilden. Geldautomaten und Serviceterminals stehen im Vorraum, weiter hinten wird eine kleine Ecke für Kinder gestaltet.

In der schönen neuen Welt kann W.Zettis Freund alles, nur keinen Briefkasten finden. Schließlich gibt er auf und fragt einen Mitarbeiter. Dessen Antwort, kurz aber freundlich: „Gibt es hier nicht.“ Die spinnt, die Post.