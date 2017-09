Krefeld. Am Donnerstag ist gegen 23:30 Uhr auf dem Nassauerring in Höhe des Hohen Dyk ein Pkw in Brand geraten. Ursache war ein technischer Defekt, das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Der Autofahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Durch die große Hitzeentwicklung wurde die Asphaltoberfläche der stadteinwärts führenden Fahrbahn beschädigt und ist nicht mehr befahrbar. Die Schadenstelle wurde abgesichert. Hierzu musste die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden, so dass Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen stadteinwärts mit Beeinträchtigungen rechnen müssen.