Verletzt worden ist niemand. Die Feuerwehr war mit zwei Drehleitern und beiden Wachen im Einsatz.

Krefeld. Der Brand in einer Wohnung im Hochbunker an der Freiligrathstraße Nähe Dießemer Straße ist nach drei Stunden gelöscht. Verletzt worden ist niemand. Der Mieter war nicht in der Wohnung als der Brand ausbrach. Der Grund für das Feuer wird noch untersucht. Die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Oppum waren am Sonntag um 13.58 Uhr zu dem Brand gerufen worden.

Zunächst hieß es, eine Person werde vermisst. Dem war laut Feuerwehr nicht so. Die Trupps waren mit zwei Drehleitern im Einsatz und gingen mit Atemschutz im Inneren des Gebäudes gegen die Flammen und den dichten Rauch vor. yb