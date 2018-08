Viel Rauch hat am Freitag für Stau in Uerdingen gesorgt: Dort stand eine Gartenlaube in Flammen.

Krefeld. Kleiner Brand mit großer Auswirkung: Die Feuerwehr Krefeld wurde am Freitag um 14.23 Uhr zu einem Brand am Kleingartengelände an der Mündelheimer Straße gerufen. Auf der südlichen Seite des Geländes, in unmittelbarer Nähe zu der Bundesstraße B288, stand beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Laube in Vollbrand. Der Brand hatte sich bereits auf die angrenzende Böschung ausgebreitet. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in den Gebäuden, so dass keiner verletzt wurde. Für die Brandbekämpfung war es erforderlich die Bundesstraße B288 in Fahrtrichtung Zentrum zu sperren. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis etwa 16 Uhr an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.