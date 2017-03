Antragsverfahren für 24 Wohnungen wird vorbereitet.

Krefeld. Erst hat es bei der Stadt einige Anläufe gebraucht, bis der Brempter Hof einen neuen Besitzer bekam, jetzt hat das historische Gemäuer in kurzer Zeit schon den zweiten. „Wir haben die Gesellschaft samt dem Gebäude von der Unternehmerin Petra Prick gekauft“, erklärt Gerhard Drews, Geschäftsführer und Gesellschafter der DENK.MALGUT Immobilien GmbH, kurz: Degimm, in Mönchengladbach. Drews: „Nun soll der eindrucksvollen Anlage durch eine Kombination aus denkmalgeschützten Wohneinheiten in den Bestandsgebäuden und behindertenfreundlichen Wohneinheiten in einem flankierenden Neubautrakt nach vielen Jahren wieder Leben eingehaucht werden. Die Gestaltung des gesamten Ensembles erfolgt in enger Absprache mit dem Denkmalamt.“

16 Eigentumswohnungen im Denkmal

Genau heißt das: Im denkmalgeschützten Teil sollen 16 hochwertige Eigentumswohnungen entstehen und in einem Neubau an der Unteren Mühlengasse acht weitere. Außerdem ist eine Tiefgarage mit rund 20 Plätzen vorgesehen. Die Arbeiten erfolgen über die Untere Mühlengasse. Drews: „Wir sind derzeit im Antragsverfahren mit der Stadt Krefeld und in Abstimmung mit dem Denkmalschutz. Wir denken, dass wir im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres beginnen können. Die vorherige Besitzerin hat aufgegeben, weil ihr der Arbeitsaufwand zu groß war.“ Auf der Homepage wirbt die Degimm mit dem Gebäude folgendermaßen: „Im historischen Zentrum Uerdingens gelegen, bietet der Brempter Hof eine Kombination aus hervorragender infrastruktureller Anbindung, direktem Anschluss an die Nahversorgung und Erholungsgebiete sowie ein romantisches, idyllisches Wohngefühl in geschichtsträchtigen Räumen.“