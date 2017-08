Krefeld. Nach ungewöhnlich vielen Bränden am Mittwoch hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 2.50 Uhr schon wieder in Krefeld gebrannt. Auch der Ort ist schon von einem vorherigen Brand bekannt. Am Bahnhof in Uerdingen stand wie schon am Mittwochabend ein Wohnmobil in Flammen.

Das angezündete Fahrzeug stand in direkter Nähe zu dem Fall vom Mittwoch. Es war schon länger dort abgestellt, Personen kamen nicht zu Schaden. Die von einer Anwohnerin alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Ein Brandsachverständiger wurde mit der Begutachtung beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.