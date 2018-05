Krefeld. Am 28. März 2018 kam es zu einem Brand des Vierkanthofs an der Straße "Schlick" in Wachtendonk. Nun hat die Polizei Krefeld Fahndungsfotos von zwei Personen veröffentlicht, die möglicherweise mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Männer am 28. März unmittelbar nach Brandausbruch, etwa gegen 12 Uhr, vom Vierkanthof aus über ein Feld in Richtung A 40 davon gelaufen. Dabei wurden sie von einem Anwohner mit dem Handy fotografiert. Die Polizei fragt nun, wer Angaben machen kann zu den beiden Personen auf den Fotos.

Hinweise nimmt die Polizei Krefeld entgegen unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Ferner hat die zuständige Versicherung eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro (Zehntausend) für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung und Überführung des Täters führen.

Sollten mehrere Personen bei der Ermittlung und Überführung des Täters / der Täter entscheidend mitgewirkt haben, so wird die Belohnung nach dem Verhältnis ihrer Mitwirkung ausgezahlt, heißt es in der Polizeimitteilung. red