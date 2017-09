Krefeld. In einem Recyclingbetrieb kam es am Samstag zu einem unentdeckten Schwelbrand in einer Sortierhalle.

Nach Angaben der Feuerwehr entstand der Brand an der Straße Bruchfeld aus ungeklärter Ursache in einem Haufen aus Recyclingstoffen. Gegen 20:25 Uhr wurde durch das Feuer die vorhandene Sprinkleranlage aktiviert, sowie die daran angeschlossene Brandmeldeanlage. Diese alarmierte die Feuerwehr, die daraufhin ausrückte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Halle stark verraucht. Die Polizei berichtet, dass sich der Brand durch die Auslösung der Sprinkleranlage in der Halle nicht weiter ausbreiten konnte und somit einen größeren Schaden verhinderte.

Insgesamt dauerte der Einsatz ca. 2,5 Stunden. red