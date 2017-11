In Krefeld ging der Anbau einer Lehrwerkstatt in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Krefeld. Die Flammen waren schon von weitem sichtbar: Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr Krefeld zu einem Brand an der Viersener Straße gerufen. Ein Anbau einer Lehrwerkstatt brannte auf eine Grundfläche von ca. 40 Quadratmetern in voller Ausdehnung. Die Flammen drohten laut Feuerwehr, auf die Industriehalle der Lehrwerkstatt überzugreifen, so die Feuerwehr in ihrer Mitteilung zu dem Vorfall.

Die Feuerwehr rückte von mehreren Seiten vor - und konnte eine weitere Ausbreitung verhindern. Menschen seien bei dem Brand nicht zu schaden gekommen.

Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Krefeld-Fischeln sowie der Rettungsdienst, so die Feuerwehr. red