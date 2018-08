Der Feuerwehr wird vorgeworfen, zu langsam agiert zu haben. Einsatzleiter Christoph Manten ärgert sich.

Dunkle Rauchwolken ziehen über die Marktstraße. Unten auf der Straße sind laute Rufe zu hören. Ein Einsatztrupp der Feuerwehr stürmt in das Brandhaus an der Marktstraße. All diese Szenen sind in einem Video bei Facebook zu sehen. Ein Anwohner, der schräg gegenüber auf seinem Balkon steht, filmt den Einsatz der Feuerwehr. Das Video ist live. 37 000 Aufrufe hat es. Noch während die Flammen aus den Fenstern schlagen, gibt es heftige Kritik an der Einsatztaktik der Rettungskräfte.

Zum Teil wird die Feuerwehr für ihre Vorgehensweise sogar beleidigt. So schreibt eine Frau beispielsweise: „Die [gemeint sind die Feuerwehrleute] schlafen ja fast ein...Mal ein bisschen flotter.“ Zwei böse Smileys dazu. Ein weiterer User ist der gleichen Meinung: „Die Feuerwehr ist mal echt langsam. Ich glaube die wollen die Wohnung erstmal ausbrennen lassen.“ Oder: „Die Feuerwehr kommt mir sehr gechillt vor. Kenne das etwas anders aus meiner Feuerwehrzeit.“

Feuerwehr-Taktik: Erst Menschen retten, dann den Brand löschen

Kommentare wie diese lassen Einsatzleiter Christoph Manten verärgert zurück. „Ja“, sagt er, „ich habe das Video zumindest in groben Zügen gesehen und auch ein paar Kommentare. Natürlich ärgern mich solche Einschätzungen unserer Arbeit maßlos.“

Über die Kritik, die Feuerwehr wäre bei dem Brand zu langsam vorgegangen, kann Manten nur den Kopf schütteln. „Die erste Drehleiter war nach wenigen Minuten ausgefahren. Bis sie einsatzbereit ist, vergehen mindestens zwei bis drei Minuten. Die ersten Trupps waren da bereits unter Atemschutz im Gebäude. Es gilt natürlich Menschenrettung vor Brandbekämpfung. Vielleicht wissen viele das nicht“, vermutet Manten.

Im Internet gibt es aber auch diejenigen, die die Rettungskräfte verteidigen und ihnen Dank aussprechen. So schreibt ein User unter dem gleichen Videobeitrag: „Gott sei Dank. So wie es aussieht, haben sie das Feuer fast gelöscht. Ihr seid Klasse Feuerwehr.“ Oder: „Großes Lob an die Feuerwehr.“

Kritik musste sich auch derjenige gefallen lassen, der das Video in den Sozialen Netzwerk online stellte. Viele warfen ihm Sensationslust vor.