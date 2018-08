Bei einem Brand an der Blücher-/Ecke Viktoriastraße wurden Bewohner aus dem Haus geholt.

Der starke Rauch, der vom Balkon eines Eckhauses an der Blücherstraße/Viktoriastraße in den Himmel zieht, ist weithin zu sehen: Um 16.13 Uhr wird die Feuerwehr am Sonntag per Notruf alarmiert. Vor Ort schlagen die Flammen aus dem Gebäude. Während ein Teil der Einsatzkräfte den Brand von zwei Drehleitern aus bekämpft, rücken Feuerwehrleute unter Atemschutz in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses vor – und können kurze Zeit später mit vier geretteten Bewohnern wieder auf die Straße zurückkehren. Alle vier müssen medizinisch versorgt werden, bei ihnen besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Während des Einsatzes kämpfte die Feuerwehr mit einem kurzzeitigen Problem bei der Löschwasserversorgung. Ein Schlauch oder Verbindungsstück spielte nicht mit, woraufhin sich über der Straße eine riesige Fontäne bildete – mit Regenbogen. ok