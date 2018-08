Krefeld. Aus einer Dachgeschosswohnung an der Marktstraße in Krefeld schießen am Mittwochmorgen Flammen. Die Feuerwehr ist gegen 10.15 Uhr zu dem Brand alarmiert worden.

Sechs Menschen sind laut ersten Informationen eines Feuerwehrsprechers betroffen. Mindestens zwei Menschen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dabei handelt es sich um eine Mutter und ihr Kind.

Insgesamt sind von dem Brand laut Angaben der Feuerwehr sechs Personen betroffen, fünf mussten demnach mit Leitern aus dem mehrgeschossigen Gebäude gerettet werden. Die Feuerwehrleute waren um 11 Uhr noch im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. pasch