Mitten in der Nacht

Krefeld. In Krefeld-Hüls sind 100 Strohballen in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Die Feuerwehr ist gegen 00.43 Uhr alarmiert worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Da keine Gefahr bestand, dass sich das Feuer ausbreitet, habe man die Stroballen kontrolliert abbrennen lassen.

Die freiwillige Feuerwehr Hüls überwachte das mit fünf Feuerwehrleuten und einem Fahrzeug. Der Einsatz konnte um 10 Uhr beendet werden, erklärte die Feuerwehr.

Sie möchten mehr über die verschiedenen Feuerwehren Krefelds erfahren? Mit einem Klick auf die grünlichen Infopunkte auf der folgenden Grafik kommen Sie zum passenden Artikel über den Wachkreis und seine Einheiten.