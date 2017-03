Krefeld. Bei einem Brand einer Kfz-Werkstatt am Sterkenhofweg in Fischeln ist am 7. März 2017 ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 44-Jähriger wurde schwer verletzt in eine Duisburger Spezialklinik gebracht. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann dort gestern seinen Verletzungen.