Krefeld Brand in Hochhaus an der Remscheider Straße

Krefeld. Eine Wohnung in einem Hochhaus an der Remscheider Straße hat am Mittwoch gebrannt. Anwohner alamierten gegen 16 Uhr die Feuerwehr, die Einsatzkräfte konnten das Feuer relativ schnell löschen. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Gegen 18 Uhr endete der Einsatz der Feuerwehr, die den Brand über eine Drehleiter und vom Treppenhaus aus mit zwei C-Rohren bekämpfte. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. yb